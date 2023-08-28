В Челябинской области с начала года выявили более 9 тыс. миграционных нарушений

Количество нарушений, выявленных в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» в Челябинской области с начала этого года, превысило 9 тысяч. В том числе по итогам очередного этапа, прошедшего с 11 по 27 августа, сотрудники полиции зафиксировали более тысячи фактов, сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Решения об административном выдворении в результате последних рейдов приняты в отношении 190 иностранцев, всего с начала года выдворено более тысячи человек, депортировано – 85. По итогам августовских мероприятий возбуждено 81 уголовное дело, с начала года – более 700.