Небольшой дождь и до +20°С ожидается в Удмуртии 1 сентября

В Удмуртии на этой неделе ожидается ветреная погода, при которой порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Температурный фон приблизится к климатическим нормам, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так, до конца лета в ночные часы столбик термометра окажется на отметке +6..+11°С, днем — +14..+19°С. В ночь на 29 августа пройдут дожди, которые местами отметятся и днем.

1 сентября порывы ветра ослабнут до 8-13 м/с, однако ожидаются небольшие дожди. Температурный фон ночью окажется на уровне +7..+12°С, утром — +9..+14°С. Максимально воздух в этот день прогреется до +15..+20°С.