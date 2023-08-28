В Екатеринбург перед 1 сентября привезли 168 тонн цветов

В Екатеринбург в преддверии 1 сентября привезли три партии цветов общим весом 168 тонн и стоимостью $1,2 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, 16 тонн продукции на сумму более 700 тыс. руб. прибыло спецрейсами из Армении. Еще 152 тонны гербер, роз, гвоздик, хризантем и альстромерий прибыли грузовыми рейсами. Основными поставщиками стали Нидерланды и Эквадор.

«Букетов на всех хватит. Если ранее внутренний рынок испытывал проблемы с поставками цветов из-за рубежа на фоне вводимых санкций, то теперь бизнес адаптировался к изменившимся условиям. Взамен ушедшим поставщикам из недружественных стран пришли новые участники цветочного рынка. Они уверенно заняли свою нишу и имеют хорошие перспективы»,— заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте