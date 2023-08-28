В Ярославской области часть школьных автомаршрутов находится в угрожающем состоянии

В Ярославской области из 446 маршрутов школьных автобусов четвертая часть находится в неудовлетворительном состоянии, а 34 маршрута — в угрожающем состоянии. Об этом со ссылкой на УГИБДД сообщил региональный уполномоченный по правам человека по итогам заседания профильного комитета Ярославской областной думы. Между тем к 1 сентября школы региона получат 49 новых школьных автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьный автобус

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Школьный автобус

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Состояние дорожной инфраструктуры вызывает беспокойство у сотрудников госавтоинспекции.

«По словам сотрудников ГИБДД неудовлетворительное состояние и содержание дорог, отсутствие светофоров, горизонтальной дорожной разметки, «лежачих полицейских», тротуаров, пешеходных дорожек и освещения становятся причиной большего количества ДТП с участием детей»,— сообщил Сергей Бабуркин.

Предписания ГИБДД и прокуратуры, несмотря на судебные решения, могут не выполняться годами.

«Так с 2014 года не исполняются требования об организации освещения в 15 микрорайоне Ярославля, где насчитывает 11 мест концентрации ДТП, в том числе и с участием детей. На установку освещения вдоль дороги надо всего 8 млн рублей, но их почему-то никак не могут найти в бюджете»,— добавил омбудсмен.

Часть проблем планируется устранить за счет областной программы, предусматривающей обустройство тротуаров, освещения и дорожных неровностей. Поправки в программу поддержали члены комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной думы.

Антон Голицын