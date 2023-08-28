Башкирия и Санкт-Петербург реализуют совместный проект по программе соцтуризма

Башкирия организуют поездки для пенсионеров в рамках программы развития социального туризма в Санкт-Петербург. Соответствующие договоренности были достигнуты во время презентации республики в Санкт-Петербурге, прошедшей в минувшие выходные. Об этом сообщил глава республиканского минэкономразвития Рустам Муратов на совещании в правительстве в понедельник, 28 августа.

Предполагается, что субъекты объединят действующие в них программы социального туризма. При этом пенсионеры из Башкирии смогут отправиться в поездку в Санкт-Петербург в рамках программы «Башкирское долголетие», а ветераны из Санкт-Петербурга — посетить республику. Первая группа пенсионеров из Башкирии уже побывала в Санкт-Петербурге в рамках пробного тура.

Ранее в республике запустили программу «Башкирско-белорусское долголетие», по которому пенсионерам частично компенсируют стоимость восьмидневного тура в Минск. Для участников программы стоимость поездки вместе с питанием и экскурсионным обслуживанием начинается от 26,5 тыс. руб. Оператором проекта выступает АНО «Центр развития туризма РБ».

Влада Шипилова

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