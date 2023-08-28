«РИА Новости» включило Петербург в тройку лидеров рейтинга рынков труда

Санкт-Петербург занял вторую строчку в рейтинге региональных рынков труда, подготовленном агентством «РИА Новости».

Первое место заняла Москва, набравшая 97,9 балла (+0,7), второе — Петербург с 95,2 балла (-1,3), тройку замкнуло Подмосковье с показателем 86,6 балла (+0,1). Ленинградская область заняла седьмое место с 76,6 баллами (+2,4).

Рейтинг рассчитывался по итогам 2022 года. Для оценки ситуации на региональном рынке труда были использованы восемь показателей, среди которых уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Исследователи пришли к выводу, что, хотя ситуация в целом в России на рынке труда улучшилась, в регионах она остается неоднородной.

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