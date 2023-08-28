СКР возбудил уголовное дело против сына прокурора Нижнекамска

СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-главы отдела по надзору за процессуальной деятельностью татарстанского управления ведомства в прокуратуре Татарстана Али Купова, сына городского прокурора Нижнекамска Ольги Куповой. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемый получил IPhone 14 в виде взятки за попытку вмешательства в расследование уголовного дела о распространении наркотиков. В частности, сын прокурора указал вернуть изъятый телефон одной из фигуранток, а также переквалифицировать статью на менее тяжкую, считают в СКР.

Али Купова пока не задержали, но уже допросили. При этом была арестована Евгения Покровская, которая проходит по данному делу как посредник.

Издание уточняет, что Али Купов был уволен из прокуратуры по итогам проверки, которую назначил сам прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

"Ъ-Казань"