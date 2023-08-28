Места для свободного выгула собак утвердили в Ижевске

В столице Удмуртии определили 12 мест для свободного выгула собак. Соответствующий перечень утвердил временно исполняющий полномочия главы Ижевска Дмитрий Чистяков. Документ опубликован на сайте муниципалитета.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В частности, в Индустриальном районе свободно выгуливать животных можно на участках вдоль западной стороны от улицы Ленина до дома №5 по ул. Фронтовая, а также в границах красных линий улиц Удмуртская и Авангардная. Жители Устиновского района могут воспользоваться площадками на пересечении улиц Автозаводская и 10 лет Октября, участком в 5 м на запад от дома №1 по ул. Ворошилова, площадкой примерно в 60 м на юг от дома 109 по ул. Ворошилова, а также участком, прилегающим с юго-восточной стороны к дому №2а по улице Автозаводская. Кроме того, в Первомайском районе жители могут свободно выгуливать собак на земельном участке в 50 м на север от дома №153 по ул. 40 лет Победы.
В данный перечень также попали места с обустроенной площадкой для выгула собак:
- Участок между зданиями №23 и №25 по улице Буммашевская.
- Участок на территории парка «Тишино» в 75 м на восток от дома №57А по улице Барышникова.
- Участок примерно в 60 м на восток от жилого дома №1 по ул. Архитектора Берша.
- Участок расположенный в 22 м на запад от дома №80 по улице ул. Драгунова.
- Участок на западе от дома №41 по ул. Заречное шоссе.