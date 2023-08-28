Места для свободного выгула собак утвердили в Ижевске

В столице Удмуртии определили 12 мест для свободного выгула собак. Соответствующий перечень утвердил временно исполняющий полномочия главы Ижевска Дмитрий Чистяков. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, в Индустриальном районе свободно выгуливать животных можно на участках вдоль западной стороны от улицы Ленина до дома №5 по ул. Фронтовая, а также в границах красных линий улиц Удмуртская и Авангардная. Жители Устиновского района могут воспользоваться площадками на пересечении улиц Автозаводская и 10 лет Октября, участком в 5 м на запад от дома №1 по ул. Ворошилова, площадкой примерно в 60 м на юг от дома 109 по ул. Ворошилова, а также участком, прилегающим с юго-восточной стороны к дому №2а по улице Автозаводская. Кроме того, в Первомайском районе жители могут свободно выгуливать собак на земельном участке в 50 м на север от дома №153 по ул. 40 лет Победы.

В данный перечень также попали места с обустроенной площадкой для выгула собак: