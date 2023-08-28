Пензенских экспортеров приглашают на встречи с торговыми представителями России

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области организовало ряд онлайн-встреч с торговыми представителями РФ в иностранных государствах, сообщила пресс-служба ведомства.

Экспортеров познакомят с особенностями стран, предоставят актуальную информацию о спросе, дадут рекомендации по стратегии выхода на рынки. Торговые представители ответят на все интересующие участников вопросы.

Встречи пройдут в формате видеоконференции в минэкономе на ул. Некрасова в Пензе. Зарегистрироваться можно до 5 сентября, перейдя по опубликованной на сайте ведомства ссылке.

Дарья Васенина

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