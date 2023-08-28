Памятник баяну откроется в Самаре в 2024 году

Открытие арт-объекта, посвященного русскому баяну, откроется в Самаре в 2024 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале музыкант и композитор Сергей Войтенко.

Фото: samara.er.ru

Изваяние будет представлять собой двухметровую конструкцию в виде растянутого баяна. Арт-объект будет изготовлен из кортеновской стали. В меха баяна будут встроены световые панели.

По бокам арт-объекта разместятся две клавиатуры. При нажатии каждой клавиши будут звучать мелодии в исполнении лауреатов фестивалей и конкурсов баянной музыки.

В 1897 году уроженец Тулы Павел Чулков создал в Самаре усовершенствованную конструкцию гармоники. Он назвал ее баяном и запатентовал.

Георгий Портнов