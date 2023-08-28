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Национальный центр ГЧП начнет сотрудничество с администрацией Кубани

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и генеральный директор АНО «Национальный центр развития государственно-частного партнерства (ГЧП)» Павел Селезнев подписали соглашение о совместной деятельности АНО и региональных властей, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Центр ГЧП предоставит специалистам краевой администрации экспертно-консультационную поддержку при работе с инвесторами.

Эксперты АНО «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» будут участвовать в выборе и анализе перспективных проектов, в привлечении финансирования и подборе федеральных мер поддержки. Соглашение также предусматривает обучение представителей органов власти с целью запуска новых проектов ГЧП на региональном уровне. Кроме того, в регионе планируется формирование единой цифровой среды для взаимодействия с инвесторами на базе платформы «Росинфра», сообщает пресс-служба краевой администрации.

АНО «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» создано в Москве в 2017 году, основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, учредители – ГК ВЭБ.РФ, Торгово-промышленная плата РФ, общественная организация «Деловая Россия».

Анна Перова, Краснодар

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