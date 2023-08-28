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В Казани на решение проблемы с нехваткой школ требуется несколько годовых бюджетов

В Казани, чтобы решить проблему с нехваткой школ, необходимо несколько годовых бюджетов. Об этом в ходе делового понедельника заявил мэр города Ильсур Метшин.

Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

По его словам, за последний год в Казани возвели четыре новые школы на 6 тыс. учеников, что является рекордом. За последние пять лет их количество составило 16.

Однако проблема с нехваткой школ остается сложной, несмотря на поддержку со стороны главы Татарстана и федерального нацпроекта «Образование». «Бурный рост и строительство города, количество желающих переехать к нам… Мы еле-еле справляемся»,— отметил господин Метшин.

"Ъ-Казань"

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