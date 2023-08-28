В Казани на решение проблемы с нехваткой школ требуется несколько годовых бюджетов

В Казани, чтобы решить проблему с нехваткой школ, необходимо несколько годовых бюджетов. Об этом в ходе делового понедельника заявил мэр города Ильсур Метшин.
Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ
По его словам, за последний год в Казани возвели четыре новые школы на 6 тыс. учеников, что является рекордом. За последние пять лет их количество составило 16.
Однако проблема с нехваткой школ остается сложной, несмотря на поддержку со стороны главы Татарстана и федерального нацпроекта «Образование». «Бурный рост и строительство города, количество желающих переехать к нам… Мы еле-еле справляемся»,— отметил господин Метшин.