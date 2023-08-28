Астраханской области выделят на развитие сельского хозяйства больше миллиарда

В 2024 году федеральное финансирование сельского хозяйства Астраханской области останется на уровне этого года и составит не менее 1 млрд руб., заявил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

Средства, среди прочего, пойдут на увеличение производства картофеля и овощей, приобретение элитных семян и обновления техники. Господин Пашаев уточнил, что господдержка также коснется животноводства, рыбного хозяйства и вопросов обеспечения занятых в обозначенных отраслях граждан жильем — до конца этого года планируют сдать около 400 кв. м.

Сельское хозяйство — одна из основных отраслей Астраханской области, в которой работают свыше 150 предприятий и порядка 3 тыс. фермерских хозяйств.

Дарья Васенина

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