Школьные линейки в Красноярске не позволили снимать с квадрокоптеров

В Красноярске запретили использовать дроны для съемки торжественных школьных линеек 1 сентября. О решении муниципальных властей мэр Владислав Логинов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы города, решение было принято после консультаций с полицией. «1 сентября на линейках будет ограничена видео- и фотосъемка с квадрокоптеров. Уверен, что отнесетесь к этому с пониманием»,— отметил господин Логинов.

Эта мера в Красноярске будет не единственной в части обеспечения безопасности школ перед началом учебного года. По словам мэра, на этой неделе в них пройдут общероссийские антитеррористические учения.

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Валерий Лавский