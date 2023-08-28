Челябинский партнер квиза «Мозгобойня» выставил бизнес на продажу

Владельцы прав на барный квиз «Мозгобойня» в Челябинске ищут покупателя для этого проекта. Объявление размещено на «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Стоимость предложения не раскрывается, но уточняется, что в нее входит передача прав на ведение франшизы, страницы в социальных сетях и чат в telegram, базы данных с игроками, необходимые макеты и раздатка для организации квиза, баннеры для фотозоны, контакты «необходимых людей для проведения игры» и рекламные заготовки.

Автор объявления отмечает, что за шесть лет работы в Челябинске «Мозгобойня» приобрела множество постоянных игроков и «налаженную команду».