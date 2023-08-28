Доходы от использования лесов ПФО снизились до 4,1 млрд рублей

Приволжский федеральный округ (ПФО) перечислил в консолидированный бюджет РФ 4,1 млрд руб. за использование лесов по итогам первого полугодия. По сравнению с январем-июнем 2022 года сумма снизилась почти на 8%, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Больше всех в ПФО за счет использования лесов заработали Пермский край (-8% за год, до 1,1 млрд руб.), Кировская (-11%, до 977,2 млн руб.) и Нижегородская (на уровне прошлого года, 549,5 млн руб.) области.

Около 85% доходов ПФО от лесного хозяйства приходится на заготовку древесины. Также средства поступают за счет разработки месторождений полезных ископаемых, строительства инфраструктуры, рекреационной деятельности, охоты и заготовки грибов и ягод.

Елена Ковалева