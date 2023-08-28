«Россети» прекратят обслуживать электросетевой комплекс Кунгура с 1 сентября

Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» с 1 сентября 2023 года прекращает эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе компании, «Пермэнерго» завершило передачу объектов электросетевого хозяйства муниципалитета в хозяйственное ведение ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). С указанной даты за решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией электросетей Кунгура, технологическим присоединением, устранением нештатных ситуаций и организацией учета электроэнергии, отвечает краевое предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До мая 2022 года «Россети Урал» в течение десяти лет обслуживали электросети Кунгурского округа в рамках концессионного соглашения между компанией и администрацией муниципалитета. От поступившего от «Россетей» этой весной предложения заключить новую концессию власти Кунгура отказались. После того как в мае срок действовавшего концессионного соглашения истек, компания продолжала обслуживать электросетевой комплекс Кунгура по краткосрочным договорам аренды. Срок последнего договора завершился 30 июля. В заключении договора на новый срок компании было отказано, так как администрация округа решила передать электросетевое имущество муниципалитета в ведение КЭС.

Напомним, в декабре 2022 года краевое заксобрание приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Предполагается, что владеть имуществом будет ПКГУП «Краевые электрические сети», подконтрольное краевому министерству ЖКХ, а управлять им — ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), учредителем которого является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». Ранее электросетевое имущество в собственность края передали Чернушинский и Соликамский округа.