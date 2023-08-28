Верхний Уфалей и Златоуст привлекли внимание прокуратуры из-за долгов за тепло

На вопросы подготовки к отопительному периоду в Верхнеуфалейском, Златоустовском городских округах и Саткинском районе обращено особое внимание прокуратуры области из-за долгов, которые эти муниципалитеты накопили перед поставщиками теплоресурсов. Об этом сообщают в региональном надзорном ведомстве, где прошлом рабочее совещание по вопросу подготовки к зиме.

В совещании принимали участие гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко, исполнительный директор «Уралэнергосбыта» Игорь Пушкарев, заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Павленков, главы муниципалитетов и их заместители.

«Решением совещания определены мероприятия, направленные на обеспечение законности в обозначенной сфере правоотношений, их исполнение находится на контроле прокуратуры области»,— сообщают в ведомстве.