«Златмаш» взыскивает 110 млн рублей с компании, обслуживающей теплосети

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск АО «Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш», входит в госкорпорацию «Роскосмос») о взыскании 110,8 млн руб. с ООО «Златсеть». Предварительное заседание назначено на 19 октября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам, «Златмаш» намерен взыскать задолженность за фактические потери тепловой энергии, поставленной ответчику с 1 января по 31 мая 2023 года.

ООО «Златсеть» обеспечивает теплом дома и учреждения в районе машзавода. Предприятие приобретает тепловую энергию у АО «Златмаш» и транспортирует ее по арендованным у ООО «Теплоэнергетик» сетям до конечных потребителей.

В начале августа межрайонная ИФНС России №21 по Челябинской области направила в суд заявление о признании «Златсети» банкротом из-за долга в размере чуть боле 3 млн руб. Оно оставлено без движения до 11 сентября.

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