В Астрахани бизнесмена оштрафовали за невыплату зарплат

Трусовский районный суд Астрахани вынес решение по делу о полной невыплате зарплат свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что директор некой организации, специализирующейся на сдаче недвижимости в аренду, больше двух месяцев не платил 54-м сотрудникам. Всего работники фирмы не получили свыше 4,2 млн руб. «При этом на расчетных счетах и в кассе организации имелись необходимые средства для погашения задолженности», — уточнили следователи.

Руководитель компании выплатил зарплаты до окончания расследования. Суд оштрафовал мужчину, сумму не уточнили.

Дарья Васенина

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