Между Францией и Италией не ходят поезда из-за оползня

Из-за ливня и последовавшего оползня перекрыты несколько дорог в районе французской коммуны Сен-Жан-де-Морьен, для грузовиков закрыт автодорожный тоннель Фрежюс. Железнодорожное сообщение между Италией и Францией приостановлено, сообщает La Stampa.

По данным итальянской железнодорожной компании Trenitalia, отменены несколько поездов из Милана в Париж и обратно. Изменения в расписании объявлены до завтра, 29 августа, они затронули восемь поездов, курсирующих между двумя городами, сообщает «РИА Новости». На дорогах возникли пробки. Синоптики прогнозируют, что проливные дожди, град, ураган и сильные порывы ветра продлятся еще как минимум сутки.

Проливные дожди также накануне, 27 августа, обрушились на итальянскую область Лигурия. Там рухнули несколько деревьев, затопило улицы и подземные переходы в населенных пунктах. В Генуе за несколько часов выпало до 200 мм осадков.

Лаура Кеффер