Сотрудница почтамта незаконно оформляла банковские карты, чтобы выполнить план

В Кемеровской области суд признал 39-летнюю жительницу Читы виновной в махинациях с банковскими картами. Как пояснила фигурантка, так она хотела выполнить плановые показатели по реализации банковских продуктов, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2018 года осужденная, будучи оператором одного из почтовых отделений в Новокузнецке, получила личные данные пользователей. После этого она использовала данные граждан для оформления сберегательных счетов с выдачей банковских карт.

Ей были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Суд признал её виновной в шести эпизодах подобного нарушения и назначил обвиняемой 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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Александр Киселев