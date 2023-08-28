Ростовская область получит 615 млн рублей дополнительно на ремонт дорог

В текущем году для приведение региональных дорог в нормативное состояние в Ростовскую область будет направлено 615 млн руб. Средства будут выделены в качестве казначейских кредитов на опережающее финансирование крупных проектов федеральным центром, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На полученные средства в Ростовской области будут отремонтированы девять дорог в Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах. Общая протяженность объектов составит 50 км.

Планируется обновить трассу Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево —Снежное (до границы с ДНР). Также будут отремонтированы четыре участка автодороги, ведущей от трассы к селам Новиковка, Лысогорка и Каршенно-Анненка.

Будут отремонтированы 14 км дороги между Таганрогом и селом Федоровка и 7 км автодороги Таганрог — село Беглица. Дорожники обновят участки трасс Миллерово — Луганск, Ростов-на-Дону — Дебальцево.

Приступить к работам региональный минтранс планирует в текущем году.

Анастасия Назарова