В Челябинске индекс букета к 1 сентября оказался самым низким среди мегаполисов

По итогам исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие», Челябинск оказался одним из двух городов с самым низким «индексом букета» к 1 сентября. Как уточняют авторы опроса, этот показатель отражает соотношение средней стоимости букета к Дню знаний и общих затрат на сборы ребенка к 1 сентября. В Челябинске, а также в Самаре этот показатель составляет 10,6.

Самая высокая доля затрат на цветы от общего бюджета на сборы к началу учебного года – в Краснодаре (4,9), Ростове-на-Дону (5,5) и Омске (5,8). В среднем по стране показатель составляет 10,8.

По данным авторов исследования, дарить букеты учителям на 1 сентября планируют 71% российских школьников. 87: россиян отмечают, что цветы подорожали по сравнению с прошлым годом.