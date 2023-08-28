Глава Евросовета призвал страны Евросоюза готовиться к расширению

Евросоюз должен быть готов к приему новых стран—членов в состав объединения к 2030 году. Об этом говорится в проекте речи председателя Европейского совета Шарля Мишеля на открытии XVIII Международного стратегического форума. Выдержки из проекта приводит Financial Times.

«Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году. Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов»,— говорится в проекте выступления господина Мишеля.

Как отмечает FT, первое заседание по вопросу расширения Евросоюза пройдет в испанской Гранаде в начале октября. В рамках встречи лидеры стран ЕС также намерены обсудить возможность пополнения бюджета союза, за счет которого будет обеспечиваться финансовая поддержка всем странам-кандидатам. «Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто»,— подчеркнул глава Евросовета.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран. Среди них — Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Раньше всех заявку на вступление в ЕС подала Турция — 2005 год. Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Украина подала документы на вступление в Евросоюз в конце февраля 2022 года. В июне лидеры стран ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидата на членство в союзе.

Подробнее о перспективах вступления Украины в Евросоюз — в материале «Ъ» «Саммит с украинским акцентом».

Милена Костерева