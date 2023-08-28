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Актер Сергей Безруков приехал на съемки сериала в Челябинскую область

В Троицк Челябинской области, где должны пройти съемки нескольких эпизодов телесериала «Плевако» об известном российском адвокате, приехал народный артист России Сергей Безруков, сообщил в telegram-канале министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Также в съемках принимает участие актриса Ольга Лерман, которая исполняет одну из главных ролей в сериале – Марии Демидовой, и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Кадры, снятые в Троицке, будут встречаться во всех десяти сериях.

Производством сериала занимается киностудия «РОК» при поддержке Института развития интернета, телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier. Продюсеры – Алексей Учитель и Тимур Вайнштейн, режиссер – Анна Матисон.

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