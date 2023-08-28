Театр «У Моста» провел первую репетицию в новом здании

Пермский театр «У Моста» провел первую репетицию в здании бывшего ВКИУ на Окулова, 5. Об этом сообщил худрук театра Сергей Федотов на своей странице в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Сергея Федотова в соцсети Фото: страница Сергея Федотова в соцсети

В июле департамент культуры и молодежной политики Перми согласовал условия аренды помещения бывшего ВКИУ для размещения новой сцены МБУК «Театр “У Моста”». Условия аренды предполагают, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключен на один год с правом продления. При этом прежняя площадка по адресу: ул. Куйбышева, 11, также останется в пользовании театра «У Моста».

МБУК «Театр “У Моста”» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что помещение слишком маленькое для их нужд. В качестве площадок для театра, кроме клуба ВКИУ, также рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».