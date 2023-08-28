В Казани ежегодно число школьников вырастает на 10 тысяч

Каждый год число школьников в Казани вырастает на 8-10 тыс. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава управления образования города Ирек Ризванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Казань является привлекательным для жизни городом, демографический рост, благоприятная социальная и экономическая обстановка привлекают людей из районов республики и соседних регионов страны»,— сказал господин Ризванов.

Напомним, с сентября в Казани заработают четыре школы, которые расположены в ЖК «Салават купере», на улицах Хакима и Гареева и в ЖК «Светлая долина».

"Ъ-Казань"