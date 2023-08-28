Ростовская гостиница «Эрмитаж» перешла в собственность ГК «Миллениум»

Группа компаний «Миллениум» приобрела трехзвездочную гостиницу «Эрмитаж» на ул. Ульяновской в Ростове-на-Дону. Ранее отель принадлежал группе компаний «Рейна-Тур НТВ». О сделке сообщает издание «Город N» со ссылкой на справку Росреестра.

Согласно документу, участок под гостиницей в июле текущего года перешел в собственность ООО «Донской остров», которая в свою очередь принадлежит членам семьи основателей ГК «Миллениум» Динарику и Алине Сичинаве.

Отель «Эрмитаж» был построен в 2007 году компанией «Рейна-Тур НТВ» Татьяны Нечепаевой. Здание имеет семь этажей, два — подземные. Общая площадь объекта насчитывает 1,3 тыс. кв. м. В отеле 31 номер, конференц-зал на 40 мест, бизнес-центр, бар и ресторан.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа Миллениум» была основана в 2018 году в Ростове-на-Дону. Специализируется на управлении холдингами. Генеральным директором является Олег Доценко. Бенефициарами в равных долях выступают Джуби, Динарик и Миларик Сичинава. В 2022 году выручка группы компаний составила 81,9 млн руб., а чистая прибыль — 1,7 млн руб.

Группа компаний «Миллениум» владеет в Ростове бизнесом по продаже продуктов питания (сеть «Ассорти», «Продбаза Бум»). Также в собственности владельцев группы компаний находятся два отеля в Западном жилом массиве — «Седьмое небо» и «Донская роща».

Анастасия Назарова