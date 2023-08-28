Мэрия Магнитогорска закупит новые трамваи на 132 млн рублей

Администрация Магнитогорска объявила аукцион на поставку трамваев с начальной ценой 132 млн руб. Информация размещена на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 4 сентября. Согласно документации, приобрести панируется два вагона.

По условиям закупки, трамваи должны быть частично низкопольными, оборудованы системами кондиционирования и отопления, валидаторами для оплаты безналичным способом и, как минимум, восемью камерами видеонаблюдения каждый. Также предполагаются датчики подсчета пассажиров, видеопанели в салонах. Выпущены вагоны должны быть обязательно в этом году и иметь вместимость не менее 150 пассажиров.