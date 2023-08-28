Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области за неделю выявили более 300 пьяных водителей

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования 263 водителей. Им грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тыс. руб., сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Выявлено также 44 факта повторного вождения в нетрезвом виде. По этим фактам нарушителей привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех дет.

Кроме того, в рамках проведенных мероприятий Госавтоинспекция выявила 229 фактов вождения без прав.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...