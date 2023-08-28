В Челябинской области за неделю выявили более 300 пьяных водителей

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования 263 водителей. Им грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тыс. руб., сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Выявлено также 44 факта повторного вождения в нетрезвом виде. По этим фактам нарушителей привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех дет.

Кроме того, в рамках проведенных мероприятий Госавтоинспекция выявила 229 фактов вождения без прав.