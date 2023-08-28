В Казани на ремонт школьных столовых в этом году направили 325 млн рублей

В 2023 году на ремонт школьных столовых в Казани направили 325 млн руб. Об этом на деловом понедельнике сказал директор департамента продовольствия и соцпитания города Рима Мухамедшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, большую часть денег выделили в рамках реализации республиканской программы по обеспечению младших классов бесплатным горячим питанием, оставшиеся — из собственных средств департамента.

За счет ремонта в 19 столовых создали 478 дополнительных посадочных мест, а их общее количество благодаря открытию новых школ увеличится еще на 2,8 тыс.

Также рабочие модернизировали мощности комбината питания. В частности, на территории объекта появилась камера для хранения сыра площадью 50 кв.м и обустроили участок для фасовки сыра площадью почти 30 кв.м. В данный момент идут работы по увеличению площади горячего цеха более чем в 1,5 раза – с 437 кв.м до 750 кв.м.

"Ъ-Казань"