В школах Пермского края откроют музейные экспозиции о бойцах СВО

В краевых школах создадут экспозиции о героях специальной военной операции и музейные уголки памяти. Об этом говорится на сайте краевого минобра в докладе министра образования Пермского края Раисы Кассиной «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Задача на 2023/2024 учебный год — создание экспозиций, посвященных памяти героев-выпускников, музейные уголки памяти, проведение мероприятий в память о героях»,— говорится в документе в разделе «Увековечивание памяти военнослужащих — участников СВО». На сегодняшний день в школах установлено более 60 памятных табличек и мемориальных досок.

В докладе Раисы Кассиной указано, что пермские школьники оказывают активную поддержку военнослужащим. Подростки шьют одежду для участников СВО, занимаются изготовлением маскировочных сетей и окопных свечей, а также участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам, отправляют им письма и открытки.