Волгоградской сироте дали квартиру после обращения к главе СКР

Жительница Волгограда восстановила свои права на жилье, обратившись к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщил информационный центр ведомства.

20-летняя девушка рассказала следователям о бездействии городской администрации в вопросе выдачи ей, как оставшейся без попечения родителей, квартиры. Ранее заявительница встала на учет, два года назад обратилась в суд, который встал на сторону истца. «Из местной администрации, на которую Фемида возложила обязанность предоставить девушке благоустроенное жилье, ей сообщили, что вопрос будет решен «исходя из объема финансирования», — говорится в сообщении.

Ситуацию взял на контроль генерал юстиции Бастрыкин. Сотрудники волгоградского следственного управления провели проверку, завели уголовное дело (статью не уточнили) и внесли изменения в областное законодательство, регулирующее вопросы предоставления жилья сиротам и оставшимся без попечения родителей. «Предложения касались расширения форм и механизмов обеспечения жилищных прав этой социально незащищенной категории граждан», — уточнили в СКР.

Спустя несколько месяцев после обращения девушке выдали однокомнатную квартиру.

Дарья Васенина

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