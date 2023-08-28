«Консалтинг плюс» увеличила свою долю в «Тяжстанкогидропрессе» до 83%

Новосибирская компания «Консалтинг плюс» (100% принадлежит Елене Гинзбург) увеличила свою долю в ПАО «Тяжстанкогидропресс» до 83,03%. Ранее она владела 62,27%. В начале июля стало известно о выходе из уставного капитала завода новосибирского ООО «Прайд Холдинг». Компания владела 6,02 %.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В январе 2023 года «Консалтинг плюс» приобрела на банкротных торгах 56,25% акций новосибирского завода. Компания заплатила за 65 392 акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» около 47,7 млн руб. при начальной цене 45,4 млн руб.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» выпускает металлорежущие станки и гидравлические прессы. В октябре 2021 года в компании была введена процедура наблюдения, в начале сентября 2022 года производство по делу о банкротстве прекращено в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. Бенефициаром ПАО «Тяжстанкогидропресс» (57,45% в капитале) лично и через подконтрольное (100%) ООО «СМЦ „Стиллайн“» до банкротства был предприниматель Николай Степакин.

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Оксана Павлова