В Удмуртии привлекли к ответственности картель за завышение цен на поставку медизделий

В Удмуртии ООО «АМСЭЛ» и индивидуального предпринимателя признали виновными в заключении антиконкурентного соглашения в торгах на поставку медицинских изделий. В пресс-службе регионального УФАС России данное решение назвали «победой над картелем в судебной баталии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В частности, обе организации занимались поставкой медицинских изделий и участвовали в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. Однако они не вели независимую борьбу на торгах, а распределяли деятельность между собой и заключали контракт по начальной максимальной цене. Сумма дохода общества «АМСЭЛ» от участия в закупках превысила 138,2 млн руб., индивидуального предпринимателя — 94,6 млн руб.

Отметим, что законодательство запрещает создавать картели, если соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Арбитражный суд подтвердил, что цель распределения между собой торгов заключалась в поддержании цены и заключении контрактов по максимальной цене, была достигнута. Виновных лиц привлекли к административной ответственности.