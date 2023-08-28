УДС «Молот» существенно снизил размер требований к БК «Парма»

ООО «Молот», управляющее УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13, уточнило размер требований, касающихся долга баскетбольного клуба «Парма». Изначально краевая компания требовала от фонда развития пермского баскетбола (учредитель БК «Парма») 8,4 млн руб. Сейчас требования снижены до 1,8 млн руб., свидетельствуют данные картотеки краевого арбитражного суда. В связи с поступившим уточнением суд отложил судебное заседание на 25 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что фонд развития пермского баскетбола «Парма» имеет задолженности перед «Молотом» по четырем договорам аренды помещения дворца спорта в период с 24 августа 2022 года по 28 февраля 2023-го.

УДС «Молот» ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». В декабре 2021 года на торгах в рамках банкротства предприятия спортобъект выкупило АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). В сентябре 2022-го КРПК учредила для управления УДС отдельную компанию — ООО «Молот».

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году, с 2016-го выступает в Единой лиге ВТБ. УДС «Молот» является постоянной площадкой для проведения домашних матчей клуба.