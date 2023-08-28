На директора Бакальского рудоуправления завели 57 уголовных дел

Количество уголовных дел, возбужденных судебными приставами в отношении директора ООО «Бакальское рудоуправление» Дмитрия Старикова, выросло до 57. Из них 54 дела заведены по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) и три – по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

По данным управления ФССП по региону, общая сумма долгов предприятия, по которым заведены дела, составляет 22,8 млн руб., в числе взыскателей – предприятия топливно-энергетического комплекса, организации ЖКХ и налоговая служба.

Очередное уголовное дело о неисполнении решения суда приставы возбудили из-за исполнительного производства на 930 тыс. руб. ФССП наложила ограничение на движение денег по счетам предприятия, однако они оставались пустыми.

«Дознавателем было установлено, что за период неуплаты организация располагала крупными денежными средствами, которые в соответствии с распорядительными письмами директора ООО направлялись крупными контрагентами в пользу третьих лиц, минуя арестованные расчетные счета организации, откуда расходовались по усмотрению руководства ООО “Бакальское рудоуправление” на цели, не связанные с исполнением судебного решения»,— сообщают в региональном управлении ФССП.