Житель Удмуртии ударил женщину гантелей по лицу в ходе спора

В Завьяловском районе Удмуртии перед судом предстал 40-летний мужчина, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Предметом преступления стала гантель, сообщает пресс-служба районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, инцидент произошел, когда компания знакомых употребляла алкоголь. Однако между мужчиной и 50-летней женщиной возник спор, в ходе которого осужденный взял лежавшую рядом гантель и ударил ей оппонентку по лицу и ноге. В результате потерпевшая получила закрытый перелом носа и смещение костных отломков. Судебно-медицинский эксперт заключил, что травма является неизгладимой и влечет обезображивание.

Свою вину мужчина признал полностью, однако заявил, что из-за опьянения события вечера помнит плохо. В настоящее время с потерпевшей они помирились и продолжают общаться. Женщина на судебном заседании не присутствовал, но в ходе проведения очной ставки приняла извинения.

Суд назначил мужчине наказание в видео одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.