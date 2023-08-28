Скончался легендарный тюменский скульптор Николай Распопов

Заслуженный художник РФ, скульптор Николай Распопов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Господин Распопов был почетным гражданином Тюмени, почетным работником культуры и искусства региона и автором многих известных скульптурных композиций, установленных в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Соболезнования родственникам скульптора выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. Соболезнования также выразили в администрации Тюмени.

«Рад, что был знаком с этим человеком – настоящим творцом. В декабре посетил его большую вставку в музее им. И.Я. Словцова. Неоднократно навещал его в мастерской и всякий раз удивлялся широте таланта Николая Васильевича: кажется, нет такого художественного направления, в котором бы он не проявил себя»,— написал в telegram-канале мэр Руслан Кухарук.

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