В Казани планируют возвести съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт

На территории Казани планируют возвести левоповоротный съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт. Информация об этом опубликована на портале комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Заказчиком здесь выступает компания «ДСК Проект». Проект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Съезд будет начинаться в 27 м от пересечения Оренбургского проезда и проспекта Победы, далее он будет идти вдоль дороги по проспекту и охватывать всю инфраструктуру, а затем он пройдет под эстакадой и закончится в 222 м к юго-западу от съезда с проспекта Победы на улицу Урманлы.

"Ъ-Казань"