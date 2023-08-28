В 10 районах Иркутской области ввели режим высокой пожарной опасности

В Иркутской области на 10 территориях установились чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности. На заседании оперштаба было решено усилить патрулирование территории наземными силами и авиацией, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ежедневно в авиационном патрулировании будут задействованы от 10 воздушных судов. В повышенной готовности наземные патрульные группы лесопожарных станций и лесничеств. Для совместной работы будем приглашать специалистов Службы Гостехнадзора и, при необходимости, полиции», - заявил зампред регионального правительства Владимир Читоркин.

Режим высокой пожарной опасности были введен в Иркутске, Усть-Ордынском и Бурятском округе, Заларинском Усть-Удинском, Качугском, Черемховском, Ольхонском, Бодайбинском и Киренском районах.

Сейчас лесные пожары установлены на площади 1 га в Бодайбинском районе. Для ликвидации горения задействованы 35 десантников-пожарных и 8 сотрудников лесопожарной станции

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Александр Киселев