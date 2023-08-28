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Полиция проводит проверку ДТП с лосем, в котором погиб водитель

Сотрудники полиции ведут проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8, в результате которого погиб водитель автомобиля Hyundai. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Авария на М-8

Авария на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

Авария на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

Авария произошла на 175 км автотрассы между деревнями Любилки и Коленово. По данным УМВД, Hyundai столкнулся с выбежавшим на проезжую часть лосем. После столкновения лося отбросило на Lada Granta, которая двигалась во встречном направлении. Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего обе машины загорелись.

Водитель грузовика смог выбраться из кабины, а водитель Hyundai погиб. Его личность устанавливается.

Антон Голицын

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