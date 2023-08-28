В Новосибирской области экс-чиновник отправился в колонию за взятки от лесорубов

В Новосибирской области бывшего руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничеств Игоря Трикмана приговорили к 6,5 годам колонии за получение взятки в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летом 2014 года по госконтракту проводилась санитарно-оздоровительная рубка деревьев в Ачинском районе. Обвиняемый выставил счет подрядчику в размере 1 млн рублей за проведение ряда подготовительных работ перед рубкой леса. Однако, данные услуги предоставлялись бесплатно за счет краевого бюджета. Также госслужащий получил оплату за допуск к контракту в виде иномарки.

Также в период с 2016 по 2017 год экс-чиновник получил четыре взятки на сумму 875 тыс. руб. от предпринимателей за получение прав на вырубку лесных насаждений. Двое лесозаготовителей осуществляли рубки деревьев и после окончания сроков разрешений, ущерб от их действий составил более 17 млн руб.

Уточняется, что изначально задержанный признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, но после изменил позицию в суде и все отрицал. По ходу следствия фигурант вновь признал свою вину. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). После отбытия наказания бывший чиновник еще шесть лет не сможет занимать определенные должности в сфере охраны, защиты и использования лесов.

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Александр Киселев