«Теперь снимок арестанта превратился в новый артефакт кампейна»

Дональд Трамп заработал больше $7 млн на своем тюремном фото. Как сообщает Politico, больше всего средств удалось собрать 25 августа. Тогда политик прибыл в тюрьму Джорджии по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, чтобы пройти формальную процедуру ареста. Там его сфотографировали и после внесения залога в $200 тыс. отпустили. Снимок с нахмурившимся лицом Трампа моментально разлетелся по сети, а сын политика запустил продажу мерча с тюремным портретом отца. 28 августа ожидается заседание еще по одному делу против экс-президента США. Оно касается штурма Капитолия в 2021 году. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, сможет ли Трамп извлечь выгоду из этих скандалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

До президентских выборов в США остается больше года, но накал страстей таков, будто волеизъявление намечено на завтра. За последнее время американцы узнали про главных кандидатов много нового. Действующий президент Джо Байден находится в эпицентре скандала вокруг его сына Хантера, который, похоже, действительно использовал имя высокопоставленного отца для личного обогащения и продвижения интересов отнюдь не государственного значения.

В свою очередь Трамп продолжает коллекционировать уголовные обвинения, коих у него уже четыре, и на прошлой неделе был зафиксирован очередной рекорд. Он стал первым в истории бывшим или действующим президентом США, удостоенным сомнительной чести сделать так называемый магшот — тюремную фотокарточку, которую прикладывают к личному делу любого арестованного. Теперь снимок арестанта P01135809 превратился в новый артефакт кампейна. Мерч с фотографией и надписью «Свободу Трампу» уже в продаже. Утверждается, что средства, вырученные за брендированные кружки, футболки и постеры, пойдут в некий фонд борьбы с тиранией и безумием.

Обычно подобные новости снижают рейтинг кандидатов, но, видимо, безумие действительно зашкаливает, и, судя по внутрипартийным рейтингам Байдена и Трампа, обвинения лишь добавляют обоим симпатий избирателей. Тут надо пояснить: пока речь идет исключительно о праймериз, и в опросах участвуют только те, кто зарегистрирован в качестве демократов и республиканцев.

При этом минимум треть граждан страны не декларируют своей приверженности двум главным американским партиям и считаются независимыми. Среди них превалирует позиция «чума на оба ваших дома». Они не хотят видеть в избирательных бюллетенях никого из лидеров гонки — получается классический цугцванг.

Удивительным образом даже вердикты судей никак не смогут повлиять на расклад. Согласно американскому законодательству, на высший пост можно баллотироваться даже будучи уже признанным виновным. Единственное исключение — это 14-я поправка — в соответствии с которой к повторному выдвижению не допускается лицо, участвовавшее в мятеже или восстании после принесения присяги в Конгрессе.

В делах против Трампа есть создание ОПГ и даже рэкет. Но участия в восстании ему пока не приписали. Между тем активисты уже обращались к губернаторам-демократам с требованием применить поправку. Если кто-то решится на этот шаг, то получится, что в Калифорнии, например, имени Трампа не будет в бюллетенях.

Но и это не поможет. В большинстве штатов победитель берет все голоса выборщиков, и поэтому республиканцы заранее не рассчитывают на демократические штаты. Единственным следствием подобных решений станет еще большее недоверие к выборам, которое и так зашкаливает, как и антирейтинг обоих номинантов. Хороший конец у этой сказки пока не просматривается. Впрочем, глядя из Москвы, самое время вспомнить старый анекдот про «Марь Иванна, мне бы ваши проблемы».

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