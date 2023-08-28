«Вряд ли бывшие партнеры сильно расстроятся»

Китайский язык будет постепенно включаться в программы российских вузов. Об этом сообщил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко. Речь, в частности, идет о тех образовательных учреждениях, которые готовят исследователей. По словам Фурсенко, западные санкции способствуют развитию отечественной науки, поскольку приходится создавать собственные технологии взамен недоступным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что китайский язык серьезно подтолкнет российский технический прогресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Помощник президента по научным и образовательным вопросам Андрей Александрович Фурсенко дал разъяснения, что китайский сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов. Далее приводится выдержка из доклада МФТИ о том, что к 2030 году до 50% всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском языке.

Понятно, к чему все это. В Российской Федерации наступает учебный год. Давно уже звучат призывы изгнать из системы образования чуждые недружественные языки. В частности, английский, заменив его социально близкими китайским и даже африканскими мудреными наречиями. И да, в стране растет число желающих обучаться китайскому, турецкому и арабскому языкам. Почти в два раза вырос спрос на услуги репетиторов на соответствующих направлениях, на учебники, разговорники и иные пособия.

Понятно, Запад не принимает, закрывается — тогда развернемся на Восток, поедем работать в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, в Турцию. Только вот стоит ли этому радоваться? Изгнать английский недолго, и китайский повсеместно внедрить также нетрудно.

Однако кажется, что специалист должен приносить пользу в первую очередь своей стране. Если он вместо недружественной уедет в страну дружественную, может быть, от этого станет приятнее на душе, но не более того. Ведь по большому счету не совсем важно, куда уехал работник, главное, что нет его на родине, и приносит он пользу другому государству.

Более того, до сих пор находятся такие, что злословят: мол, Россия очень скоро станет китайской провинцией. Но, посмотрите, у них действительно все активно развивается — и наука, и технологии. Самый простой пример: только взгляните, сколько нынче на улицах Москвы китайских автомобилей, сколько моделей разных — и вот они уже конкурируют с западными брендами. А наши гордые машины что-то как-то не очень. Вон индусы в космосе преуспели, да и китайцы тоже. Так они, похоже, нас в этом уже и обогнали.

Тогда следующий вопрос: поможет ли нашему российскому техническому прогрессу повсеместное изучение китайского языка? Похоже, что нет. Поделятся ли наши китайские друзья с нами прорывными технологиями? Также ответ отрицательный.

И еще один интересный аспект: после Второй мировой войны в СССР в основном немецкий учили, в том числе и потому, что это язык врага. Пленного взял, а как допрашивать? Если Запад — враг, так, наоборот, нужно их языки учить. Иначе как понять, что они там замышляют? И английский в Советском Союзе также приветствовали, и даже школы были специальные, где уже прямо со второго класса начиналось обучение. И ничего, никто не обвинял в отсутствии патриотизма. Даже, наоборот, уважали.

Главное — не какой язык учить, а специалиста взрастить и сохранить, чтобы не уехал он ни на Запад, ни в Китай, ни в Индию. И вот мы уже сейчас видим проблему: куда-то все айтишники подевались, и даже простых рабочих не хватает. И китайский язык здесь решительно ничем не поможет. И, собственно, вряд ли наши бывшие партнеры так уж сильно расстроятся, что мы их языки учить перестанем. Так что до конца не совсем ясно, кто кого в итоге накажет. А выиграет опять же Китай — он развивается, ему работники ох как нужны.

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