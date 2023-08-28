Проектирование краевого центра военно-патриотического воспитания оценили в 1,5 млн рублей

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» объявило запрос котировок на разработку архитектурной концепции размещения объекта капитального строительства «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи “Авангард”». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex.ru Фото: Yandex.ru

Как указано в техническом задании, центр разместится в деревне Гамы Пермского района, на базе бывшего лагеря отдыха «Орленок». Общая площадь участка составляет 158,716 тыс. кв. м. Подрядчику необходимо будет снести старые постройки и реконструировать пять корпусов для проживания, баню и столовую. На площадке построят также учебный, административный и жилые корпуса, плац, стадион, КПП, аллею парка «Патриот» и площадку для выставки военной техники. Весь центр будет огорожен трехметровым забором.

Максимальная цена контракта определена в 1,5 млн руб. Подрядчика определят 5 сентября.