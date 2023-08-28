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В Ростове сняли эпизоды римейка «Ивана Васильевича»

В Ростове Ярославской области прошли съемки фильма с рабочим названием «Иван Васильевич меняет все». Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Сергей Тихомиров. Фильм компании Comedy club production будет показан в новогоднюю ночь на телеканале ТНТ.

Крыльцо Красной палаты

Крыльцо Красной палаты

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Крыльцо Красной палаты

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Съемки прошли у стен Ростовского кремля, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

«Без съемки бегущих стражников и конницы у стен Ростовского кремля "в живую" фильм не будет наполнен яркими красками и настроение оригинального фильма потеряет смысл»,— написал господин Тихомиров.

Как уточняет портал Yarnews, Ивана Васильевича играет Тимур Батрутдинов, Шурика — Демис Карибидис. Из-за съемок фильма в прошедшие выходные был перекрыт центр города.

Антон Голицын

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