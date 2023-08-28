Аппарат МРТ демонтировали в ГКБ №7 в Ижевске из-за устаревания

В столице Удмуртии в городской клинической больнице №7 демонтировали аппарат МРТ, который проработал в нейрохирургической службе 26 лет. Причиной стало «моральное устаревание», рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

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Осенью в здании начнется ремонт помещения для установки нового оборудования. Кроме того, до конца 2023 года планируется закупить для больницы современный магнитно-резонансный томограф, который позволит делать более точные исследования головного мозга и нервной системы.