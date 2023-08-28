Объем кредитования малого и среднего бизнеса Кубани вырос на 32%

В Краснодарском крае объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2023 года составил 323,9 млрд руб. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России, это на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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За первое полугодие 2022 года МСП Кубани получили от банков кредиты на 244,1 млрд руб. В 2021 году сумма составляла 174,4 млрд руб. В Южном ГУ Банка России отметили, что на увеличение объема кредитования повлияли льготные госпрограммы для МСП и возросшая потребность бизнеса в заемных средствах на фоне структурной перестройки экономики.

По сравнению с прошлым годом кредитный портфель малого бизнеса Кубани увеличился почти в 1,5 раза, до 660,4 млрд руб. Доля займов МСП в корпоративном портфеле региона составляет 34%, что выше, чем в среднем по стране.

Татьяна Ручкина

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